Serie C – Fine della telenovela, Catania e Viterbese nel girone C

Incubo (forse) finito. Si attende ancora l’ufficialità da parte della Lega, ma per quanto riguarda i club coinvolti nel caos che ha abbracciato il calcio italiano negli ultimi mesi, si va verso il ritorno in campo nel prossimo weekend. Reggina spettatrice interessata, Viterbese e Catania i due club ‘sospesi’ tra le categorie che salvo sorprese saranno nello stesso girone degli amaranto. Il Catania ci rimarrà, la Viterbese anche ma ancora era in attesa dell’esordio.

A margine del Consiglio Federale è intervenuto l’Amministratore Delegato del Catania, Pietro Lo Monaco. Ecco le sue parole che confermano l’indirizzo della Lega: “La Serie B rimarrà a 19 e la Serie C riprenderà il suo corso normale. C’è stato un chiaro disattendere le regole, non sono soddisfatto, ma la Serie B ha puntato nella dilazione dei tempi e oggi pensare di recuperare undici partite è impossibile e assurdo. Ci dobbiamo riappropriare del calcio giocato, poi le procedure nei tribunali continueranno, le uniche vittime della situazione sono quelli di C. L’Entella rimarrà nella terza serie e la Viterbese nel Girone C”.