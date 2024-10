Serie C: importanti precisazioni di Ghirelli su promozioni e retrocessioni

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, ha parlato a Radio Vicenza analizzando promozioni e retrocessioni all’indomani dell’Assemblea, dichiarazioni riprese da tuttoC: “Monza, Vicenza e Reggina in B se ci saranno le retrocessioni dalla cadetteria? Certamente. Ma c’è una contraddizione per quanto riguarda le retrocesse in Lega Pro. Noi chiediamo il blocco delle retrocessioni perché se si va a vedere la classifica in zona playout, si vede che tanti team sono sovrapposti, ci sarebbero un numero di contenziosi notevoli. Noi ci siamo ispirati a due criteri: ancorarci ai criteri federali e creare meno ricorsi possibili. Il primo ci ha portato alla proposta del blocco delle promozioni, il secondo alla proposta del blocco delle retrocessioni.

Ben 52 società su 59 hanno votato per la sospensione del campionato. Per il quarto posto c’erano tre risposte: in 23 hanno espresso voto favorevole per il merito sportivo, in 16 per i playoff e 3 contrari alla quarta promozione, oltre a 17 astenuti.

Nella fase di discussione pre-voto, come vede esserci ora nelle motivazioni, non c’era stata una fase di contestazione sul criterio. Perché è il criterio storico con parametri consolidati della Lega Pro che ha regolato sempre i rapporti quando ci sono stati problemi anche tra i gironi. Senza far polemica alcuna, se solo le squadre che possono teoricamente partecipare ai playoff avessero votato compatte, avrebbero avuto la maggioranza. E non è stato così. Aggiungo che il voto è stato palese e ognuno poteva verificare i voti altrui. Se adesso vogliono fare la contestazione, la facciano”.