Serie C: si chiude la giornata. Catania solitario in vetta. Risultati e classifica

Con il posticipo tra la Salernitana e il Crotone, si è conclusa la tredicesima giornata del campionato di serie C girone C: Il pareggio dell’Arechi ha consentito al Catania, vittorioso, di rimanere da solo in vetta alla classifica. Facile il Benevento a Foggia, terzo successo per il Siracusa.

I risultati della giornata

Cavese – Potenza 3-0

Atalanta U23 – Giugliano 0-1

Trapani – Picerno 2-1

Cosenza – Casarano 4-1

Catania – Altamura 2-0

Siracusa – Latina 3-1

Monopoli – Casertana 1-1

Sorrento – A. Cerignola 1-2

Foggia – Benevento 0-3

Salernitana – Crotone 0-0

La classifica

Catania 28

Salernitana 27

Benevento 26

Cosenza 23

Monopoli 22

Casertana 19

Crotone 18

Casarano 18

Trapani 17

Atalanta U23 17

Potenza 16

Cavese 15

Giugliano 15

Altamura 15

Latina 14

Sorrento 13

A. Cerignola 13

Picerno 10

Foggia 10

Siracusa 9