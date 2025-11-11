Serie C: si chiude la giornata. Catania solitario in vetta. Risultati e classifica
Avanza il Cosenza, il Siracusa vince la sua terza partita stagionale
11 Novembre 2025 - 09:36 | Redazione
Con il posticipo tra la Salernitana e il Crotone, si è conclusa la tredicesima giornata del campionato di serie C girone C: Il pareggio dell’Arechi ha consentito al Catania, vittorioso, di rimanere da solo in vetta alla classifica. Facile il Benevento a Foggia, terzo successo per il Siracusa.
I risultati della giornata
Cavese – Potenza 3-0
Atalanta U23 – Giugliano 0-1
Trapani – Picerno 2-1
Cosenza – Casarano 4-1
Catania – Altamura 2-0
Siracusa – Latina 3-1
Monopoli – Casertana 1-1
Sorrento – A. Cerignola 1-2
Foggia – Benevento 0-3
Salernitana – Crotone 0-0
La classifica
Catania 28
Salernitana 27
Benevento 26
Cosenza 23
Monopoli 22
Casertana 19
Crotone 18
Casarano 18
Trapani 17
Atalanta U23 17
Potenza 16
Cavese 15
Giugliano 15
Altamura 15
Latina 14
Sorrento 13
A. Cerignola 13
Picerno 10
Foggia 10
Siracusa 9