Serie C: nel girone C dominano le calabresi. Catanzaro devastante

Un pareggio e cinque vittorie per Catanzaro e Crotone nel girone C del campionato di serie C. Primato in classifica condiviso tra due squadre che oggi sembrano decisamente più avanti delle altre sul piano del gioco e degli organici. Il cammino del Catanzaro è anche caratterizzato da un ruolino di marcia devastante avendo già segnato 21 reti e subìto solamente 2, più regolare quello dei pitagorici che di gol ne ha realizzati meno della metà (10) e subìti comunque pochissimi solamente 3.

I risultati della giornata

ACR Messina – Giugliano 1-0

Cerignola – Gelbison 0-1

Avellino – Potenza 2-0

Crotone – Juve Stabia 1-0

Pescara – Monterosi 2-2

AZ Picerno – Monopoli 1-2

Taranto – Foggia 1-0

Turris – Catanzaro 1-4

V. Francavilla – F. Andria 2-1

Viterbese – Latina 1-5

La classifica

Catanzaro 16

Crotone 16

Pescara 13

Monopoli 12

Juve Stabia 10

Latina 10

V. Francavilla 10

Turris 10

Giugliano 8

Monterosi 8

Gelbison 8

Avellino 7

Cerignola 7

Taranto 6

Potenza 5

Az Picerno 5

ACR Messina 4

Foggia 4

F. Andria 3

Viterbese 3