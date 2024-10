Serie C: spunta l’ipotesi di una richiesta di stop definitivo

La Gazzetta del Mezzogiorno non esclude nuovi scenari: “Da un lato, i club coinvolti nei playout non vogliono giocarsi la permanenza in gare secche: ci sono compagini che, dovendo riprendere a giocare, a quel punto preferirebbero il ripristino della stagione regolare per avere più gare e punti a disposizione per evitare la retrocessione. Dall’altro, i club coinvolti nei playoff si stanno scontrando con gli alti costi dei protocolli sanitari e con la necessità di corrispondere non meno di due mesi di contributi ed emolumenti ai tesserati. Non è da escludere che dalla Lega Pro parta una nuova richiesta di stop del torneo”.