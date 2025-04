Serie C: Luciani tiene in vita il Messina, Avellino in B. Risultati e classifica

Lo scontro tra squadre disperate e senza società, se lo aggiudica il Messina grazie alla doppietta del solito Luciani, inguaiando e anche fortemente il Foggia che adesso rischia di fare il play out proprio contro i peloritani, ad una sola giornata dalla conclusione della stagione regolare. L’Avellino batte il Sorrento e conquista la promozione in serie B, per l’ex Reggina Sounas è la quarta in carriera.

I risultati

Foggia – Messina 1-2

Altamura – Cerignola 1-0

Sorrento – Avellino 1-2

Juventus N. G. – Cavese 3-1

Casertana – Crotone 2-0

Monopoli – Giugliano 3-2

Latina – Potenza 1-0

Benevento – Trapani 0-1

La classifica

Avellino 72 promosso in serie B

Cerignola 64

Monopoli 57

Crotone 54

Catania 50

Benevento 49

Potenza 49

Picerno 47

Juventus N. G. 44

Giugliano 43

Trapani 41

Cavese 38

Altamura 37

Sorrento 35

Latina 34

Foggia 30

Casertana 39

Messina 22