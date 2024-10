Serie C: le partite più viste e quella con meno spettatori. La Reggina c’è!

Siamo vicini al mese di inattività. L’ultima volta che la serie C, il girone C, è sceso in campo per una partita di calcio è stato l’8 di marzo. Ed allora, non potendo raccontare le gesta dei calciatori all’interno del rettangolo di gioco, ci si diverte con le statistiche. Interessante quella pubblicata da tuttoC.com sulle presenze allo stadio, la gara più vista e quella meno vista:

“La partita meno vista del girone d’andata dell’intera Serie C è Rende-Sicula Leonzio, disputata lo scorso 27 ottobre allo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia. Un match che ha visto 55 tifosi sulle tribune, la gara è finita 2-0 per la compagine biancorossa.

La partita più vista del girone di ritorno dell’intera Serie C è Reggina-Bari, disputata lo scorso 26 gennaio allo stadio Oreste Granillo. Un match che ha visto 16.092 tifosi sulle tribune, la gara è finita 1-1.

La partita più vista nel girone di andata è Bari-Reggina, disputata lo scorso 16 settembre allo stadio San Nicola. Un match che ha visto 15.507 sportivi sulle tribune, la gara è finita 1-1″.