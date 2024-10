Serie C girone C: queste le squadre pronte a scendere in campo per i play off

Il Consiglio Federale del prossimo 8 giugno, decreterà le promozioni delle prime tre classificate e tra queste ovviamente anche quella della Reggina. Si è parlato anche di play off volontari e su questo aspetto meglio attendere per capire quello che potrà accadere. Intanto, guardando la classifica che si è stoppata alla giornata numero trenta nel girone C, alle spalle degli amaranto, delle nove formazioni aventi diritto alla disputa della post season, questa è la situazione attuale.

Bari, Monopoli, Ternana, Catanzaro, Teramo e V. Francavilla hanno ufficialmente dichiarato di essere pronte a scendere nuovamente in campo, probabilmente a partire dalla fine di giugno. Del Catania conosciamo molto bene la situazione e se ne attendono sviluppi, non ancora definita la posizione dell’Avellino, mentre il Potenza quasi sicuramente ci sarà.