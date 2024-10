Serie C, play out: i risultati ed i verdetti finali. Le squadre retrocesse

Mentre i play off hanno appena avuto inizio, per quello che riguarda la disputa dei play out, già definite salvezze e retrocessioni nel doppio confronto tra le squadre. nel girone della Reggina retrocedono Rende e Bisceglie che si vanno ad aggiungere al Rieti. Questi i risultati, salve le squadre in neretto:

GARE DI RITORNO

Girone A: Pergolettese-Pianese 3-3

Girone A: Giana Erminio-Olbia 1-1

Girone B: Imolese-Arzignano 0-0

Girone B: Ravenna-Fano 0-1

Girone C: Sicula Leonzio-Bisceglie 1-0

Girone C: Picerno-Rende 3-0

GARE DI ANDATA

Girone A

Pianese-Pergolettese 0-0

Olbia- Giana Erminio 1-0

Girone B

Arzignano-Imolese 1-2

Fano-Ravenna 2-0

Girone C

Bisceglie-Sicula Leonzio 0-1

Rende-Picerno 1-0