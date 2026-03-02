Serie C: Catania fermato, il Benevento se ne va. Risultati e classifica
C'era attesa per il big match di Salerno con l'esordio in panchina di Cosmi. Il Siracusa risponde alla grande dopo la penalizzazione
02 Marzo 2026 - 10:29 | Redazione
E’ finito in parità l’atteso incontro tra la Salernitana e il Catania, con l’esordio in panchina per i granata di Serse Cosmi. Ne ha approfittato il Benevento che vincendo a Potenza ha ulteriormente allungato sui rossoazzurri.
I risultati della giornata
Cavese – A. Cerignola 2-0
Trapani – Atalanta U23 0-2
Foggia – Casarano 1-2
Picerno – Altamura 0-0
Potenza – Benevento 0-1
Siracusa – Casertana 4-0
Cosenza – Sorrento 3-2
Giugliano – Latina 1-1
Monopoli – Crotone 1-1
Salernitana – Catania 0-0
La classifica
Benevento 67
Catania 60
Salernitana 51
Cosenza 50
Casertana 46
Crotone 45
Monopoli 44
A. Cerignola 42
Casarano 39
Potenza 37
Altamura 37
Atalanta U23 34
Sorrento 33
Cavese 31
Picerno 30
Latina 29
Trapani 28
Giugliano 25
Foggia 22
Siracusa 20