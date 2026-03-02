Serie C: Catania fermato, il Benevento se ne va. Risultati e classifica

E’ finito in parità l’atteso incontro tra la Salernitana e il Catania, con l’esordio in panchina per i granata di Serse Cosmi. Ne ha approfittato il Benevento che vincendo a Potenza ha ulteriormente allungato sui rossoazzurri.

I risultati della giornata

Cavese – A. Cerignola 2-0

Trapani – Atalanta U23 0-2

Foggia – Casarano 1-2

Picerno – Altamura 0-0

Potenza – Benevento 0-1

Siracusa – Casertana 4-0

Cosenza – Sorrento 3-2

Giugliano – Latina 1-1

Monopoli – Crotone 1-1

Salernitana – Catania 0-0

La classifica

Benevento 67

Catania 60

Salernitana 51

Cosenza 50

Casertana 46

Crotone 45

Monopoli 44

A. Cerignola 42

Casarano 39

Potenza 37

Altamura 37

Atalanta U23 34

Sorrento 33

Cavese 31

Picerno 30

Latina 29

Trapani 28

Giugliano 25

Foggia 22

Siracusa 20