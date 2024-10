Serie C: Ternana straripante. Il Bari insegue. Risultati e classifica

Adesso le vittorie consecutive per la Ternana sono dieci, i punti in classifica trentasei, sette quelli di vantaggio sul Bari seppur con una partita in più. Ma sembra davvero un cammino destinato alla promozione quello della squadra di Lucarelli che non solo vince, ma segna anche tantissimi gol.

I risultati della giornata numero quattordici

Paganese – Bari 0-1

Foggia – Palermo 2-0

Catania – Cavese 1-1

Potenza – Viterbese 2-3

Teramo – Vibonese 2-2

Ternana – Bisceglie 3-0

Catanzaro – Turris 3-1

V. Francavilla – Avellino 1-0

Casertana – Monopoli (lunedi 7 dicembre)

La classifica

Ternana 36

Bari 29

Teramo 25

Catanzaro 22

Foggia 21

Catania, Turris 20

Avellino, Juve Stabia 18

Vibonese 17

Palermo 16

V. Francavilla 14

Monopoli 13

Paganese 12

Viterbese 11

Bisceglie, Potenza 10

Casertana 9

Cavese 6