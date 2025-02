Serie D, caos Akragas e rischio ritiro: parla il patron Deni

Dopo l’addio dell’intero gruppo dirigenziale e l’invito alla proprietà a ritirare la squadra dal campionato, è stato intervistato dai colleghi di Tuttomercato24.com, il patron dell’Akragas Giuseppe Deni:

“Ormai mi sono disimpegnato da due mesi dal club dopo i tanti sforzi profusi in questi anni. Da tempo dicevo che portare avanti una squadra di Serie D da solo era diventato difficile e ho avuto il sostegno di quasi nessuno. Avevo chiesto la gestione dello Stadio che avrebbe fatto in modo di fare respirare la società attraverso altre iniziative ma non sono stato accontentato. Quest’anno avevamo allestito una squadra di valore ma a causa di diversi fattori e anche di qualche errore arbitrale, in partite decisive, le cose non sono andate come speravamo. Ribadisco che sono pronto a regalare le mie quote a chiunque fosse interessato. Al momento la gestione rimane all’amministratore unico Graziano Strano in attesa di nuovi sviluppi. Ritiro della squadra? Al momento questa è l’ultima delle ipotesi. Abbiamo consegnato la squadra alla Città e se la politica vorrà farsene carico è giusto che si facciano avanti perché l’Akragas è patrimonio di tutti i cittadini. Anche perché in caso contrario si rischierebbe di perdere il titolo e non si potrebbe disputare, in caso di esclusione, neanche un’eventuale campionato di Eccellenza la prossima stagione”.

Ma qualche ora dopo sono arrivate le dimissioni dell’amministratore delegato:

Le dimissioni di Graziano Strano

“La Società dell’Akragas comunica che l’Amministratore Delegato Graziano Strano ha rassegnato ufficialmente le proprie dimissioni, trasmettendole tramite PEC nella mattinata odierna al club biancoazzurro.

Strano esprime la sua gratitudine alla società per i due anni trascorsi all’Akragas, un’esperienza che ha contribuito alla sua crescita professionale. Contestualmente, rivolge al club i migliori auguri per un futuro ricco di successi sportivi.

In attesa che l’Akragas nomini un nuovo Amministratore Delegato, Graziano Strano rimarrà a disposizione della società per garantire un passaggio di consegne sereno e ordinato.

La società ringrazia Graziano Strano per il lavoro svolto con professionalità e dedizione, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera“.

foto Strano pagina ufficiale: ssd akragas