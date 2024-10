Serie D, tre anticipi: Siracusa straripante torna in vetta. I risultati

Il decimo turno del campionato di serie D, è partito con tre anticipi in programma. Il Castrovillari guadagna il suo secondo punto stagionale pareggiando in casa con la Sancataldese. Il Siracusa domina e stravince sul campo del Portici con il punteggio di 0-5 e per il momento torna nuovamente in testa alla classifica.

Il Trapani scenderà in campo alle 20,30 per affrontare in casa l’Igea Virtus.

La classifica