Serie D: gli arbitri di Sancataldese-Reggina e Nuova Igea-Siracusa

Si è discusso molto in queste ultime settimane di arbitri e arbitraggi, soprattutto in casa amaranto con lo sfogo del patron Ballarino rispetto a situazioni dubbie che si sono ripetute più volte in questa parte finale di stagione. Lo stesso proprietario della Reggina ha fatto una richiesta ufficiale per l’ultima di campionato, invitando gli organi competenti a designare i migliori sulla piazza per un finale senza polemiche.

Per il match Sancataldese-Reggina, in programma domenica 4 maggio alle ore 15, il direttore di gara sarà il signor Francesco Aloise della sezione AIA di Voghera, coadiuvato dai signori Marco Tonti di Brescia e Andrea Giulio Adragna di Milano. Per Nuova Igea-Siracusa designato Gabriele Sciolti di Lecce.