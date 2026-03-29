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Serie D: la Reggina sbanca il Velodromo, vince la Nissa nuova capolista. Risultati e classifica

Il cammino rimane complicato per gli amaranto, la vetta dista tre punti

29 Marzo 2026 - 12:28 | Redazione

Luca Ferraro Reggina ()

In quattro giorni la Reggina vince due scontri diretti e rimane ancora dentro nella corsa promozione. Dopo il successo con la Nuova Igea Virtus, gli amaranto si impongono sul campo della capolista Athletic Palermo e rimangono in scia della Nissa, nuova padrona del girone. Successo anche per il Savoia.

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I risultati della giornata

Athletic Palermo – Reggina 0-1

Acireale – Sambiase 1-2

Messina – Gelbison 1-2

Nuova Igea Virtus – Favara 3-2

Savoia – Ragusa 2-0

Vigor Lamezia – Vibonese 0-2

Sancataldese – Nissa 1-5

Gela – Paternò (ore 16,30) al momento 2-1

Enna – Milazzo (8 aprile)

Leggi anche

La classifica

  1. Nissa 56
  2. Athletic Palermo 54
  3. Savoia 54
  4. Reggina 53
  5. Nuova Igea (-5) 49
  6. Gelbison 45
  7. Sambiase 45
  8. Milazzo 42
  9. Gela (-1) 41
  10. Vigor Lamezia 36
  11. Enna 31
  12. Vibonese 31
  13. Acireale 29
  14. Ragusa 29
  15. Favara 27
  16. Sancataldese 24
  17. Messina (-14) 24
  18. Paternò 18

RegginaReggio Calabria Calcio