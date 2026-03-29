Serie D: la Reggina sbanca il Velodromo, vince la Nissa nuova capolista. Risultati e classifica
Il cammino rimane complicato per gli amaranto, la vetta dista tre punti
29 Marzo 2026 - 12:28 | Redazione
In quattro giorni la Reggina vince due scontri diretti e rimane ancora dentro nella corsa promozione. Dopo il successo con la Nuova Igea Virtus, gli amaranto si impongono sul campo della capolista Athletic Palermo e rimangono in scia della Nissa, nuova padrona del girone. Successo anche per il Savoia.
I risultati della giornata
Athletic Palermo – Reggina 0-1
Acireale – Sambiase 1-2
Messina – Gelbison 1-2
Nuova Igea Virtus – Favara 3-2
Savoia – Ragusa 2-0
Vigor Lamezia – Vibonese 0-2
Sancataldese – Nissa 1-5
Gela – Paternò (ore 16,30) al momento 2-1
Enna – Milazzo (8 aprile)
La classifica
- Nissa 56
- Athletic Palermo 54
- Savoia 54
- Reggina 53
- Nuova Igea (-5) 49
- Gelbison 45
- Sambiase 45
- Milazzo 42
- Gela (-1) 41
- Vigor Lamezia 36
- Enna 31
- Vibonese 31
- Acireale 29
- Ragusa 29
- Favara 27
- Sancataldese 24
- Messina (-14) 24
- Paternò 18