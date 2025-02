Serie D: dieci le giornate alla fine. Il calendario di Reggina e Siracusa

Sono adesso dieci le giornate alla fine del campionato e con lo scontro diretto alle spalle, tra la capolista Siracusa e la Reggina ci si gioca tutto in questo finale, con il grande vantaggio per gli aretusei. I punti in palio sono 30, di seguito il cammino delle due squadre fino al termine della stagione:

23 Febbraio

(Reggina-Enna) e (Acireale-Siracusa)

02 Marzo

(Paternò-Reggina-) e (Siracusa-Sancataldese)

09 Marzo

(Reggina-Akragas) e (Enna-Siracusa)

23 Marzo

(Sambiase-Reggina-) e (Siracusa-Favara)

30 Marzo

(Reggina-Vibonese) e (Licata-Siracusa)

06 Aprile

(Pompei-Reggina-) e (Siracusa-Scafatese)

13 Aprile

(Reggina-Nissa) e (Akragas-Siracusa)

17 Aprile

(Locri-Reggina-) e (Siracusa-Paternò)

27 Aprile

(Reggina-Favara) e (Siracusa-Vibonese)

04 Maggio

(Sancataldese-Reggina-) e (Nuova Igea-Siracusa)