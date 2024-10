Serie D: campionato a parte per le prime tre. LFA Reggio a riposo, preoccupano gli infortuni

Se ancora ce ne fosse bisogno, anche la terza di ritorno nel girone I della serie D, ha evidenziato la forza e lo strapotere delle prime tre in classifica che continuano un percorso quasi a parte rispetto a tutte le altre. Il Trapani a mani basse supera il Castrovillari e conferma la vetta della classifica, non molla un punto dietro il Siracusa, stesso dicasi per la Vibonese capace di imporsi in trasferta in attesa del big match di domenica proprio contro la capolista. Rimane quella dell’andata l’unica sconfitta per la compagine di Buscè, ricordando che sul risultato di 0-0 i rossoblu hanno perso un calciatore per espulsione che ha di fatto condizionato il resto della gara.

Secondo pronostico, puntuale è arrivata anche la vittoria del Real Casalnuovo sulla Gioiese. I tre punti consentono a Reginaldo e compagni di poter operare un nuovo sorpasso sulla LFA Reggio Calabria e quindi guadagnare il quarto posto. Va ricordato, però, che mentre la squadra di Trocini si è fermata già due volte nel giro di tre partite e completato i riposi, la compagine campana ancora dovrà farlo.

Interessante la lotta in coda con Locri e San Luca che conquistano punti pesantissimi. I primi imponendosi nello scontro diretto con il Portici e risucchiandolo nella parte più pericolosa della classifica, continuano la rimonta in graduatoria gli uomini di Mancini che hanno superato con un netto 3-0 la Nuova Igea, recuperato punti sulle dirette concorrenti ed ora si preparano alla sfida del Granillo contro la LFA Reggio Calabria. In casa amaranto preoccupa il numero elevato di infortuni. Soprattutto in mezzo al campo le maggiori difficoltà per il tecnico amaranto che dovrà certamente rinunciare a Barillà squalificato e attende notizie dall’infermeria riguardo Mungo e Porcino. Punto interrogativo anche su Rosseti, più lunghi i tempi di recupero per Renelus.

La classifica