Serie D: quote dell’Akragas in vendita con effetto immediato

Stagione deludente per la compagine siciliana, nonostante la presenza di calciatori provenienti da categorie importanti

Il Gruppo Deni del patron dell’Akragas Giuseppe Deni, ha messo in vendita le quote di sua pertinenza. La comunicazione è arrivata sui canali ufficiali del club. Di seguito la nota che annuncia la vendita delle quote.

“Il Gruppo Deni comunica che le quote residue di sua pertinenza della SSD Akragas, con effetto immediato, vengono messe in vendita“.

Stagione decisamente al di sotto delle aspettative e più volte il patron si è lamentato del rendimento di alcuni calciatori provenienti anche da categorie importanti, su tutti Christian Llama.