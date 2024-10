Serie D, Città di S. Agata: l’impresa, l’ammissione, la sconfitta a tavolino

Una impresa quella compiuta dal Città di S. Agata al Granillo di Reggio Calabria contro la squadra amaranto. Una partita ben giocata, avvantaggiati da una pessina prestazione fornita dagli uomini di Trocini ha fatto si che il match si sia concluso con il punteggio di 1-2 per i siciliani. Ma sulla partita pende un ricorso, di fatto già vinto dalla società amaranto, per un errore commesso dalla panchina del Città di S. Agata che per tre minuti ha schierato in campo tre Under anzichè quattro e secondo regolamento quel risultato diventerà 3-0.

Arriva l’amara ammissione anche del DG Gianluca Amata dalle pagine social del club: “A Reggio Calabria incidente di percorso che fa rabbia dopo aver realizzato l’impresa sportiva. Responsabilità di tutti, guardiamo avanti e ripartiamo da ciò che siamo ed abbiamo dimostrato sul campo“.