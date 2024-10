Serie D: i due club a rischio nel girone della Reggina

Ci si avvicina alla scadenza per quello che riguarda l’iscrizione al prossimo campionato di serie D. Nei vari gironi le problematiche non mancano, alcune società hanno addirittura dichiarato con anticipo l’impossibilità a procedere per motivi diversi. E’ il caso per esempio del Canicattì che ha di fatto annunciato la non iscrizione, anche se nei giorni scorsi si era parlato di un passaggio del titolo alla Pro Favara. Si attendono conferme in merito.

Lo sfogo del presidente Giacomo Puma, e passiamo al Ragusa, non ha lasciato spazi ad alcun dubbio. Si è dimesso attaccando l’intero ambiente rispetto a un disinteresse, tranne eccezioni, verso la squadra che non consente di proseguire l’atttività. Anche in questo caso si era parlato di possibili interessamenti all’acquisizione del titolo come il Gela, ma ancora nessuna notizia.

Le Società devono, a pena di decadenza, nel periodo compreso dal 8 luglio 2024 al 12 luglio 2024 ore 18.00, formalizzare l’iscrizione al campionato provvedendo, secondo la modalità on-line, alla compilazione definitiva e relativo invio telematico della richiesta di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D e della modulistica allegata. Il termine ultimo per tale operazione, di natura perentoria, è il 12 luglio 2024 ore 18.00, decorso il quale il sistema non accetterà alcuna operazione relativa alla richiesta di iscrizione.