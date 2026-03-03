City Now

Serie D: l’Enna esonera Passiatore dopo la clamorosa vittoria sul Gela

Cambio tecnico a due giorni dal recupero con l'Athletic Palermo

03 Marzo 2026 - 19:58 | Redazione

Passiatore Enna

Decisione inaspettata quella dell’Enna che ha esonerato mister Passiatore. Un comunicato brevissimo che arriva dopo la tennistica vittoria contro il Gela (6-1) e a due giorni dalla sfida con l’Athletic Palermo, gara di recupero.

Il comunicato

L’Enna Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore mister Francesco Passiatore.
Contestualmente, la Società ha deciso di affidare la Prima Squadra al mister Alfredo Cimino“.

