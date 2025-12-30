Favara-Athletic Palermo e il gol fantasma: arriva la decisione della Corte Sportiva d’Appello

Si è discusso oggi il ricorso presentato dalla società gialloblu

Si attendeva nella giornata di oggi la decisione del ricorso presentato dal Castrumfavara riguardo il gol fantasma realizzato dall’Athletic Palermo, convalidato dal direttore di gara e per il quale il Giudice Sportivo si era già pronunciato in primo grado bocciando la richiesta della società. Confermata anche in secondo grado la decisione:

Il comunicato della società

“La Corte Sportiva d’Appello, presieduta da Fabio Di Cagno, ha respinto il reclamo presentato dall’ ASD CastrumFavara relativo all’ episodio del gol fantasma, come documentato dalle immagini televisive, durante la partita con l’ Athletic Club Palermo del 30 novembre scorso. In videoconferenza ha partecipato il nostro legale avv. Vincenzo Russello, che ha esposto i motivi del nostro reclamo. Entro 15 giorni la Corte invierà la sentenza con le motivazioni. Successivamente l’Asd CastrumFavara deciderà se presentare un ulteriore reclamo al terzo organo giudicante“.