Serie D: l’attaccante del Siracusa Favetta inserisce la LFA Reggio tra le favorite. Le dichiarazioni

Un inizio di stagione esaltante quello del Siracusa che, dopo il pareggio all’esordio con il Canicattì, ha conosciuto un solo risultato, la vittoria. Tiene il passo di un inarrestabile Trapani a punteggio pieno e davanti a tutti, anche se l’attaccante Favetta, reduce da infortunio, non pensa che possa essere solo una lotta a due. Qualche passaggio dell’intervista a serie24.com: “Sicuramente adesso sto molto bene. Il nostro è un gioco abbastanza offensivo e io sono sempre pronto a finalizzare. Ero consapevole di arrivare in una grande squadra ma, a maggior ragione dopo i primi allenamenti e le partite, ho avuto la conferma di questo. Campionato a due con il Trapani? Non credo, la Vibonese è una grande squadra. Inoltre, inevitabile menzionare anche la Reggina: è una società importante. I girone I è complesso. Man mano che passano le partite, per ogni squadra aumentano anche le motivazioni. Penso che il girone di ritorno sarà ancora più duro rispetto all’andata, perchè tante squadre saranno alla ricerca della salvezza“.