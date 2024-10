Serie D, Fenice Amaranto: il S. Luca alla quarta, la Gioiese all’ottava, il Trapani all’undicesima

Riformulato il calendario della serie D girone I dopo l’ammissione de La Fenice Amaranto in sovrannumero. La società ha già inoltrato richiesta di proroga sia per quello che riguarda il calciomercato, come anche per l’inizio della nuova stagione. Dopo aver riposato alla prima uscita, si sta provando ad iniziare il campionato giorno 24 settembre. Se così non fosse partenza subito in trasferta con l’Acireale per poi ospitare nel turno infrasettimanale il Lamezia Terme di Felice Saladini. Alla quarta trasferta a S. Luca, all’ottava il match con la Gioiese. Contro il super favorito Trapani all’undicesima giornata, mentre la Vibonese di Pippo Caffo si affronterà alla tredicesima. Il Locri alla giornata numero diciassette.

Calendario Serie D Girone I