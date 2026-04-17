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Gela, il presidente Vittoria: ‘Da oggi il Gela sarà affidato al sindaco’

"Non risolviamo il problema pagando i giocatori fino al 30 giugno"

17 Aprile 2026 - 11:37 | Redazione

Presidente Gela

Rabbia e delusione quella del presidente del Gela Toti Vittoria, sentimenti espressi nel corso di una conferenza stampa dai toni molto forti e l’annuncio diretto: “Da oggi in poi il Gela Calcio sarà affidato al sindaco. Fino a questo momento abbiamo mantenuto le promesse, siamo qui e continuiamo a rispettarle. Qualora il sindaco riesce a ottemperare alle promesse fatte in passato, noi siamo qui per continuare a portare avanti il nome del Gela Calcio. Tocca adesso agli altri rispettare quello che mi hanno promesso a partire dallo stadio. Siamo ad aprile ed è tutto fermo. Se paghi i giocatori fino al 30 giugno, da quel momento è tutto morto. Non risolviamo il problema pagando i giocatori fino al 30 giugno. I calciatori prenderanno fino all’ultimo euro, ma non risolviamo tutto con questo“.

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