Serie D girone I: ‘Una squadra ha fatto giocare un calciatore squalificato’

La notizia è stata lanciata nel corso della trasmissione "Partitissima"

Nel corso della trasmissione “Partitissima” in onda su TFN canale 84, è stata lanciata una notizia che potrebbe modificare la parte più alta della classifica. “C’è un supplemento di indagine su una squadra riguardo la posizione di un calciatore che avrebbe disputato delle partite da squalificato“.

Non viene specificato il numero esatto di gare giocate (si parla di cinque-sei), non viene fatto il nome della squadra, giustamente, tantomeno del calciatore, giustamente. Anche se nelle ultime ore sono venute fuori delle indiscrezioni che parlano di una compagine dell’alta classifica, ma è sempre bene essere cauti davanti a questo tipo di notizie. Certamente non è la Reggina. Dovesse essere confermata la notizia, la squadra subirebbe un punto di penalizzazione per ogni gara giocata dal calciatore squalificato.