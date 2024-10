Serie D: la Gioiese è ufficialmente retrocessa in Eccellenza. Ecco perchè

Doveva essere la partita della speranza in caso di vittoria per la Gioiese e invece si è trasformata in quella della retrocessione matematica. La compagine guidata da Francesco Cozza ha perso in casa contro il Portici in un match tutto da raccontare con gli ospiti dominanti nella prima parte e in vantaggio di due reti, poi la rimonta, il nuovo vantaggio dei campani e la possibilità di arrivare al pareggio fallita, dopo l’errore dal dischetto dei viola.

E così la Gioiese è la prima squadra a retrocedere aritmeticamente in Eccellenza.

Perché la Gioiese è già retrocessa. Il regolamento:

“La squadra classificata al 17° posto è invece retrocessa direttamente, senza la disputa dei Play-out, se al termine del campionato il distacco dalla 14° classificata è pari o superiore a punti 8“.

Infatti pur vincendo tutte le ultime cinque gare rimanenti, dunque, la Gioiese oggi a soli 7 punti e comunque all’ultimo posto della graduatoria, andrebbe a quota 22, esattamente a 8 di distanza dalla 14ª posizione, attualmente occupata proprio dal Portici, in classifica a quota 30.