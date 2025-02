Serie D: squalifica pesantissima per Pelle (Locri), sesto giallo per Laaribi

Emessi i verdetti da parte del Giudice Sportivo dopo la ventiquattresima giornata del campionato di serie D. Pesantissima squalifica per l’attaccante del Locri Pelle, dopo la batosta subìta sul campo del Siracusa, ammenda per gli aretusei, una giornata anche per Amenta dell’Enna, prossima avversaria degli amaranto. Sesto cartellino giallo per Laaribi che ha già scontato una squalifica.

Provvedimenti per i calciatori

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE – PELLE ANTONIO (LOCRI 1909 A.S.D.) “Per avere, a gioco in svolgimento, tentato di colpire con uno sputo un calciatore avversario. Successivamente lo colpiva con una spinta sul petto facendolo cadere a terra”.

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE – TUCCIO VINCENZO KEVIN (AKRAGAS 2018 SRL) “Per avere rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo del Direttore di gara”

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE – LO CURTO MICHELE (AKRAGAS 2018 SRL)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA – GNINGUE LAMINE (AKRAGAS 2018 SRL), MAGRI KEVIN (SCAFATESE FC SSD ARL), MUDASIRU JALILU (CASTRUMFAVARA), SUEVA GIANLUIGI (CITTA DI ACIREALE 1946), AMENTA GABRIELE (ENNA CALCIO S.C.S.D.), PAGANO COSIMO (NISSA F.C. S.R.L.), PANARELLO ANGELO (PATERNO CALCIO).

Provvedimenti per dirigenti e allenatori:

INIBIZIONE FINO AL 18/ 4/2025 – CARAVELLA GIANLUCA (SAMBIASE 2023)

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE – NOBILE FRANCESCO (coll. tecnico AKRAGAS 2018 SRL)

Provvedimenti per le società:

Ammenda euro 700,00 AKRAGAS 2018 SRL – per avere introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (2 fumogeni) all’interno del settore loro riservato. Inoltre, al termine della gara, alcune persone non identificate, riconducibili alla società ospitante erano presenti senza autorizzazione nella zona antistante gli spogliatoi e assumevano atteggiamento minaccioso ed offensivo nei confronti della terna arbitrale.

Euro 200,00 SIRACUSA CALCIO 1924 – Per mancanza di acqua calda nello spogliatoio riservato alla Terna Arbitrale.