Serie D: netto successo della LFA Reggio. Risultati e classifica

Turno inconsueto del giovedi con la serie D che è scesa in campo per il turno numero 33 del girone I. La LFA Reggio ha nettamente superato l’Akragas, mentre il Città di S. Agata è stato fermato dal Portici e rallenta la sua corsa verso i play off. Finisce in parità tra Siracusa e Ragusa. Battuta d’arresto del Real Casalnuovo, prossimo avversario degli amaranto. Il San Luca ferma il Trapani.

I risultati della giornata

LFA Reggio Calabria – Akragas 5-1

Licata – Gioiese 4-0

Portici – Città di S. Agata 1-1

Siracusa – Ragusa 0-0

Acireale – Vibonese 1-0

Nuova Igea – Real Casalnuovo 3-1

San Luca – Trapani 0-0

Sancataldese – Canicattì 0-0

Riposano: Castrovillari e Locri

La classifica