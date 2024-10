Serie D: per la LFA Reggio la trasferta di Siracusa, poi il turno infrasettimanale

Un mezzo passo falso che oltre a interrompere la striscia di cinque vittorie consecutive, non consente alla LFA Reggio Calabria di confermare in piena solitudine la quarta posizione in classifica. Tre punti con il San Luca sarebbero stati preziosi considerate le due partite in meno rispetto a chi insegue, Real Casalnuovo e l’insidioso Città di S. Agata e in virtù pure della trasferta da giocare sul difficilissimo campo del Siracusa, reduce da una vera e propria battaglia con sconfitta, la prima stagionale, con la Nuova Igea.

Ma è andata diversamente e allora i punti bisogna andare a cercarli anche dove appare molto difficile conquistarli. Per l’incontro con gli aretusei, non ci sarà Mungo, seconda squalifica per lui, ma rientra il capitano Barillà e si spera di poter aggregare anche Adejo, per il quale si attende il completamento della pratica burocratica di trasferimento. Gennaio non si concluderà con la trasferta di Siracusa, visto che mercoledi 31 ci sarà un nuovo turno infrasettimanale con gli amaranto impegnati al Granillo con il Portici.