Serie D: la Lega pensa ad un nuovo calendario per il girone di ritorno

Un campionato iniziato già in maniera diversa da tutti gli altri con l’inserimento in sovrannumero de La Fenice Amaranto e quindi il riposo obbligato a settimana per ognuna delle squadre che compongono il girone I del torneo di serie D. Poi è arrivata come un fulmine a ciel sereno la decisione del Lamezia Terme di ritirare la propria compagine dal campionato, creando non pochi scombussolamenti dal punto di vista organizzativo ed alla classifica. E così, ritenendo inopportuni due riposi per ogni giornata, la LND sta seriamente pensando di riformulare il calendario per il girone di ritorno, di fatto modificando ovviamente quello che è stato l’ordine di gare rispetto all’andata. Per il momento è solo una idea sulla quale si ragionerà in maniera più approfondita durante la pausa natalizia. Il capitano amaranto Nino Barillà, in merito alla questione ha dichiarato: “Siamo pronti a qualsiasi evenienza“.

