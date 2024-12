Serie D, ex Reggina: esordio vincente per Malara, doppietta Rajkovic

L'attaccante continua a segnare e il Brindisi cancella lo zero in classifica

Entrambi sono andati via dopo aver iniziato la stagione con la maglia della Reggina, rimanendo in serie D ma nel girone H. Parliamo del reggino Riccardo Malara e del serbo Marko Rajkovic, in campo rispettivamente con Matera e Brindisi.

Il primo, che con gli amaranto non ha mai trovato spazio, appena arrivato in terra lucana, è stato schierato titolare da subito, disputando una buona partita e festeggiando insieme ai suoi compagni una vittoria preziosa che colloca il Matera a ridosso delle grandi e a soli tre punti dalla vetta.

Rajkovic con il Brindisi è imbattuto, ma soprattutto oltre ad aver conquistato sette punti nelle tre partite giocate, ha anche realizzato tre reti di cui due su calcio di rigore. La vittoria sul Manfredonia per 5-0 porta la sua firma con una doppietta. I pugliesi cancellano lo zero in classifica, avendo subìto una penalizzazione di ben quattordici punti.