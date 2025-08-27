Serie D: anche il Messina ha il suo allenatore. Il comunicato ufficiale

Problemi seri, economici e tecnici, per la società giallorossa che nel turno prelimiare di Coppa Italia si è presentata con una squadra imbottita di giovane ed ha subìto un pesante passivo nel match contro la Vigor Lamezia (5-0). In attesa di capire se possa peggiorare ancora la situazione a livello di penalizzazione, parte da un -14, diramato un brevissimo comunicato che ha annunciato l’assunzione del nuovo allenatore. Si tratta di una vecchia conoscenza del team peloritano essendone stato in passato un calciatore.

Leggi anche

Il comunicato

“L’ACR Messina comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Giuseppe Romano“.