Non si ferma il calciomercato della Reggina. Ufficializzato un altro Under

AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Francesco Gatto, che si lega al club con un contratto annuale con opzione biennale.

Centrocampista classe 2007, cresciuto nel settore giovanile amaranto, si distingue per la buona struttura fisica, le qualità tecniche, l’attenzione in campo e la capacità di ricoprire più ruoli. Nella stagione 2023/24 ha indossato la maglia della Primavera della Ternana, collezionando 27 presenze e 2 gol, mentre nell’ultima annata ha totalizzato 29 apparizioni, 3 reti e 2 assist tra Primavera e Under 18 della Lazio.

Indosserà la maglia n. 16