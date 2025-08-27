Calciomercato Reggina: colpo a sorpresa in attacco. Ufficiale Antonio Rizzo

AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Rizzo, che si lega al club con un contratto annuale.

Classe 2005, australiano, è cresciuto nel settore giovanile dell’Apia Leichhardt Football. Con la Primavera della Pro Vercelli ha collezionato 11 presenze e 2 gol, mentre nella stagione successiva alla Vis Pesaro si è distinto con 14 presenze e 8 reti, debuttando anche in Serie C con 2 apparizioni. Attaccante possente, 1,90 m di altezza, ambidestro, abbina fisicità e presenza in area a buone qualità tecniche.

Indosserà la maglia n. 40.