Coppa Italia, Reggina-Vibonese: al via la prevendita. Modalità e prezzi

Indicato anche il numero dei posti disponibili. Dove e come acquistare il biglietto

AS Reggina 1914 comunica che dalle ore 16, sarà attiva la vendita per l’acquisto del tagliando d’ingresso relativo la gara Reggina-Vibonese, in programma domenica 31 agosto alle ore 16 allo stadio “Lopresti” di Palmi valevole per il I° turno di Coppa Italia.

PREZZO BIGLIETTI SETTORE UNICO

GRADINATA € 10 prevendita Vivaticket inclusa (900 posti disponibili)

Sarà possibile acquistare il tagliando in tutti i punti vendita VivaTicket abilitati, compresi quelli presenti in Provincia. Sul portale VivaTicket, si potrà come di consueto effettuare l’acquisto on line.

I titoli di accesso alla gara sono acquistabili presso lo Store ufficiale, corso Garibaldi 505 nei seguenti orari: dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 20.

Sul territorio di Reggio Calabria, sarà possibile acquistare il tagliando d’accesso allo stadio presso il punto vendita autorizzato BCenters, sito in Via Sbarre Centrali, 260/b | aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop).

SETTORE OSPITI

Biglietto unico al costo di € 10 prevendita Vivaticket inclusa on line sul portale Vivaticket e nelle prevendite autorizzate.Tagliando non acquistabile allo stadio il giorno della gara.