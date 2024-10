Serie D, il Dt della Nocerina D’Eboli: ‘Non vogliamo il girone I’

La scelta dei ruoli per gli Under e la decisione sul 2006

Ai microfoni di forzanocerina.it il DT della squadra campana Cosimo D’Eboli ha rilasciato alcune dichiarazioni, di seguito il passaggio riguardante la collocazione della Nocerina rispetto ai gironi:

Ipotesi girone

“In Puglia ci sono molti divieti; il girone G l’ho fatto solo una volta e ci sono restrizioni che riguardano le strutture che non sono giuste e adeguate. Per il girone I, ci sono campi adeguati sia in Calabria che in Sicilia.

Noi ci siamo già organizzati per viaggiare in aereo. Capisco i tifosi che avranno più difficoltà a seguirci in Sicilia o Sardegna. Ci siamo attivati per evitare il girone I ma non dipende da noi. Aspettiamo il responso della lega.

I gironi potrebbero essere ufficializzati la prima settimana di agosto, tra il 7 e il 10. Se si dovesse giocare in Sicilia o Sardegna, valuteremo gli anticipi al sabato. Io preferisco giocare di domenica, vedremo. Non dipende da noi ma forse ci verrà chiesto. Tutto sarà valutato, anche in base alle trasferte”.

La ricerca dell’Under

“A questa squadra manca un’unica unità, un 2006 esterno basso. Poi porteremo in ritiro due ragazzi francesi. Ho bloccato già due terzini destri, lunedì comunucherò il prescelto e scoprirete il nome. Gli under saranno il portiere e gli esterni bassi“.