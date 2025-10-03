Serie D: il Paternò rischia la sconfitta a tavolino con la Vigor Lamezia. Il comunicato

Paternò in grandi difficoltà e con il serio rischio di non potter giocare la prossima partita. La denuncia è arrivata dallo stesso club attraverso un comunicato ufficiale: L’appello del presidente Kirdi nei confronti delle istituzioni.

“Nonostante l’entusiasmo, gli investimenti e la volontà di rilancio portati dalla nuova proprietà, la squadra è costretta da diverse giornate a giocare su campo neutro, a causa dell’inagibilità dello stadio, ancora in attesa degli interventi necessari da parte dell’Amministrazione comunale. Un ritardo che non solo penalizza la squadra, ma priva la città stessa della possibilità di vivere il calcio come occasione di aggregazione, identità e crescita sociale”.

“Se non verrà individuato in tempo un campo agibile dove disputare la partita, il Paternò Calcio rischia la sconfitta a tavolino, con conseguenze non solo sportive, ma anche economiche e reputazionali. Su questo la società si riserva sin d’ora di agire per accertare e fare emergere le altrui mancanze, che non possono ricadere sulla nuova proprietà.

A quanto detto, si aggiungono le difficoltà burocratiche e finanziarie legate al trasferimento dei capitali dall’estero, indispensabili per procedere con gli investimenti previsti, tra cui l’acquisto di nuovi giocatori e il potenziamento delle strutture. Il nostro progetto è serio e ambizioso – ha dichiarato il presidente – e punta a riportare il Paternò ai vertici del calcio siciliano. Non chiediamo privilegi, ma rispetto, collaborazione e condizioni minime di agibilità sportiva. La maglia del Paternò è la nostra bandiera: proteggerla è un dovere comune“.

