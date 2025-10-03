Reggina: mister Ferraro sugli Under amaranto. Scelte e necessità
"Con me Palumbo giocava esterno offensivo addirittura a sinistra"
03 Ottobre 2025 - 09:40 | Redazione
Nel corso della trasmissione “Pianeta Dilettanti“, condotta dal collega Nino Neri, è intervenuto anche uno dei tecnici più preparati del panorama reggino come Francesco Ferraro. Di seguito il passaggio che ha riguardato gli Under della Reggina: “La Reggina ha deciso di giocare con tutti i calciatori d’attacco Over e nell’ottica del 4-3-3 ci sta utilizzare centrocampo e attacco con elementi non fuori quota. Da terzini giocano due calciatori fuori ruolo e se la necessità è questa, allora serve del tempo per poter dare l’opportunità a ragazzi come Palumbo, Gatto e Rosario Girasole di adattarsi in queste nuove posizioni. Magari la quadra la si può trovare inserendo gli elementi Under nel ruolo giusto, sicuramente la Reggina ha giovani di qualità”.
“Quando a Torre Annunziata è stato inserito Palumbo, si sono palesate alcune difficoltà. Con me ha giocato esterno d’attacco addirittura a sinistra e quindi non è facile elaborare nuovi concetti non solo dopo essere stato spostato a destra, ma addirittura da terzino. Probabilmente la società ha avuto qualche difficoltà a trovare Under di ruolo, quindi o ci lavori su questo o metti Under in altri ruoli senza guardare in faccia nessuno“.