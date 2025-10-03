Reggina: mister Ferraro sugli Under amaranto. Scelte e necessità

Nel corso della trasmissione “Pianeta Dilettanti“, condotta dal collega Nino Neri, è intervenuto anche uno dei tecnici più preparati del panorama reggino come Francesco Ferraro. Di seguito il passaggio che ha riguardato gli Under della Reggina: “La Reggina ha deciso di giocare con tutti i calciatori d’attacco Over e nell’ottica del 4-3-3 ci sta utilizzare centrocampo e attacco con elementi non fuori quota. Da terzini giocano due calciatori fuori ruolo e se la necessità è questa, allora serve del tempo per poter dare l’opportunità a ragazzi come Palumbo, Gatto e Rosario Girasole di adattarsi in queste nuove posizioni. Magari la quadra la si può trovare inserendo gli elementi Under nel ruolo giusto, sicuramente la Reggina ha giovani di qualità”.

Leggi anche

“Quando a Torre Annunziata è stato inserito Palumbo, si sono palesate alcune difficoltà. Con me ha giocato esterno d’attacco addirittura a sinistra e quindi non è facile elaborare nuovi concetti non solo dopo essere stato spostato a destra, ma addirittura da terzino. Probabilmente la società ha avuto qualche difficoltà a trovare Under di ruolo, quindi o ci lavori su questo o metti Under in altri ruoli senza guardare in faccia nessuno“.