Serie D, poule scudetto: vince il Trapani, successo del Campobasso senza Pergolizzi

Si sono giocate le gare d’andata delle semifinali della Poule Scudetto di serie D, con il Campobasso che ha strapazzato la Cavese in terra campana, mentre il Trapani ha vinto di misura sul campo del Caldiero Terme. Ricordiamo che i molisani, con la finale in tasca, hanno già salutato di comune accordo il tecnico Pergolizzi dopo la vittoria del campionato, in panchina il sostituto Piccirilli. Il tecnico che ha portato i rossoblu in serie C, ha incontrato i dirigenti della Reggina e risulta tra i favoriti a sedere sulla panchina amaranto.

Le partite di ritorno sono programmate per giovedì 6 giugno: alle ore 16 Campobasso-Cavese, alle ore 18 Trapani-Caldiero Terme.

I risultati delle sfide

CAVESE – CAMPOBASSO 2-5

CALDIERO TERME – TRAPANI 0-1