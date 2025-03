Serie D: l’ex Reggina Atzori a rischio dopo la doppia sconfitta

Una speranza alimentata qualche settimana addietro dalla possibilità di doversi giocare ancora lo scontro diretto con il Siracusa, svanita dopo le ultime due partite in cui la Scafatese ha perso consecutivamente contro Nissa e Sancataldese, non rispondendo così alle sollecitazioni del patron che aveva chiesto ai suoi impegno e risultati fino all’ultima giornata.

E secondo quanto riferiscono i colleghi di tuttomercato24 sarebbe a rischio la panchina dell’ex Reggina Gianluca Atzori con una situazione tutta da seguire in queste ore: “…Stiamo parlando della Scafatese che con Atzori non ha avuto il cambio sperato e con il tecnico che adesso rischia l’esonero in particolare dopo le ultime due sconfitte contro Nissa e Sancataldese che potrebbero compromettere il terzo posto in vista dei play off. In settimana potrebbero già esserci aggiornamenti“.