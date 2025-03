Reggina: Trocini sulla ‘battaglia’ con il Sambiase, le scelte, le condizioni di Ragusa

L’analisi di mister Trocini in conferenza stampa, dopo la vittoria sul Sambiase: “Partita complicata, tosta, difficile, contro un avversario forte e un terreno di gioco non all’altezza delle due squadre. Non potevi fare tre passaggi consecutivi, combinazioni, ma sapevamo che sarebbe stato così, dove all’estetica dovevamo far prevalere la forza. Si è fatta la gara che dovevamo fare, ma ci abbiamo provato fino all’ultimo istante e i nostri sforzi sono stati ripagati. Il campionato ci dice che settimanalmente nulla può essere dato per scontato, ricordate che qualche giorno prima del suo ritiro si è affrontato l’Akragas ultimo in classifica e anche in quel caso è stata battaglia.

Non ci aspettiamo nulla da nessuno, siamo consapevoli che dobbiamo guadagnarci sempre un’altra possibilità. Questa è stata una partita simile a quella di Paternò sul piano agonistico ma entro i limiti, in quella circostanza si è trattato di una vera caccia all’uomo. Oggi si è giocato a calcio anche se in maniera tosta. Ragusa mi ha chiesto di uscire per un indurimento al polpaccio, probabilmente un affaticamento. Renelus ha forza e siccome immaginavamo un match ricco di duelli ho deciso di mettere lui.

Nel secondo tempo ci siamo allungati perchè volevamo vincerla, noi non abbiamo alternative è questo il nostro destino e alcune volte ti devi prendere dei rischi, anche se loro hanno tirato solo palle lunghe in avanti. La nostra vittoria è meritata”.