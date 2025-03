Reggina, parla il patron Ballarino: ‘C’è già una grande conquista’ – FOTO

La felicità del patron Ballarino al termine della partita vinta contro il Sambiase e le sue emozioni nell’intervista rilasciata a RadioVideo Touring:

“Tutti quanti al gol di Barillà siamo esplosi, esultando in una maniera impressionante. Anche io che di solito sono freddo, mi contengo, cerco di controlarmi, oggi non ce l’ho fatta, sono senza voce. A fine gara ho detto ai ragazzi semplicemente una cosa: bravi. Questa è stata la vittoria del cuore, non si è vinto perchè siamo stati più forti o meno forti, ma perchè ci abbiamo messo tanto cuore. Stiamo facendo un campionato importante, proviamo a vincerlo e se ci riusciamo credo che lo meritiamo.

La grande conquista di questa Reggina è la vicinanza dei suoi tifosi, in tutti i momenti. Questa per noi è una grande conquista e un soddisfazione. I campionati si vincono quando c’è una buona società, la politica che ti sta attorno, i giornalisti che remano non a favore ma nella giusta maniera e poi un pubblico come lo abbiamo noi che è favoloso”.