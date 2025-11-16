Serie D: Reggina, crisi infinita. Cade il Savoia. Risultati e classifica

Ennesimo scempio quello che si è consumato al Granillo con la Reggina battuta anche dall’Athletic Palermo. Gli amaranto adesso sono seriamente impelagati nei bassifondi della classifica e non dovranno pensare ad altro se non a salvarsi. In testa cade il Savoia sul campo del Ragusa, vince la Nissa che accorcia.

I risultati della giornata

Favara – Nuova Igea 0-0

Gelbison – Messina 0-1

Paternò – Gela 1-3

Ragusa – Savoia 3-2

Reggina – A. Palermo 2-3

Vibonese – Vigor Lamezia 3-1

Milazzo – Enna 2-0

Nissa – Sancataldese 2-1

Sambiase – Acireale 0-0

La classifica

Nuova Igea 23

Savoia 22

Nissa 21 (una partita in meno)

Sambiase 20

A. Palermo 19 (una partita in meno)

Vibonese 19

Gela 16

Milazzo 16

Enna 15

Vigor Lamezia 14

Gelbison 14

Favara 13

Acireale 13

Reggina 12

Sancataldese 11

Ragusa 10

Paternò 9

Messina 6