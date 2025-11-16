Serie D: Reggina, crisi infinita. Cade il Savoia. Risultati e classifica
Tutto veramente incredibile. Così gli amaranto rischiano seriamente di lottare per non retrocedere
16 Novembre 2025 - 17:08 | Redazione
Ennesimo scempio quello che si è consumato al Granillo con la Reggina battuta anche dall’Athletic Palermo. Gli amaranto adesso sono seriamente impelagati nei bassifondi della classifica e non dovranno pensare ad altro se non a salvarsi. In testa cade il Savoia sul campo del Ragusa, vince la Nissa che accorcia.
I risultati della giornata
Favara – Nuova Igea 0-0
Gelbison – Messina 0-1
Paternò – Gela 1-3
Ragusa – Savoia 3-2
Reggina – A. Palermo 2-3
Vibonese – Vigor Lamezia 3-1
Milazzo – Enna 2-0
Nissa – Sancataldese 2-1
Sambiase – Acireale 0-0
La classifica
Nuova Igea 23
Savoia 22
Nissa 21 (una partita in meno)
Sambiase 20
A. Palermo 19 (una partita in meno)
Vibonese 19
Gela 16
Milazzo 16
Enna 15
Vigor Lamezia 14
Gelbison 14
Favara 13
Acireale 13
Reggina 12
Sancataldese 11
Ragusa 10
Paternò 9
Messina 6