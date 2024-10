Serie D: clamoroso a San Luca, Siracusa ko. Il risultato e la nuova classifica

Incredibile quanto accaduto a San Luca con la compagine locale che è riuscita a superare la seconda forza di questo campionato con il risultato di 1-0. Un successo preziosissimo per la squadra di mister Mancini che avanza in classifica pur stazionando sempre nei bassifondi. Per il Siracusa, invece, probabilmente l’addio definitivo alle residue speranze di promozione. Se vince il Trapani sarà più dieci.

Il programma dela giornata

Sabato 17 febbraio

San Luca – Siracusa 1-0

Domenica 18 febbraio

Canicattì – Castrovillari

Acireale – Licata

LFA Reggio – Gioiese

Locri – Trapani

Real Casalnuovo – Vibonese

Sancataldese – Ragusa

Nuova Igea – Città di S. Agata

Riposano: Portici e Akragas

La classifica