Reggina-Nuova Igea: come e dove vedere la partita

Come sempre la possibilità di seguire la squadra amaranto per chi non potrà essere allo stadio

01 Novembre 2025 - 19:07 | Redazione

Simone Edera

Al Granillo la Reggina cerca i tre punti per dare continuità alla vittoria della settimana scorsa contro la Sancataldese e soprattutto accorciare le distanze dalla vetta. Avversario ostico la Nuova Igea, oggi al comando della classifica. La società ha promosso una serie di iniziative per abbonati e non, mentre per chi non avrà la possibilità di andare allo stadio, il match è visibile attraverso la piattaforma della Reggina.

Come e dove vedere la partita

Attiva il pass per le gare interne della Reggina. Puoi sottoscrivere il tuo abbonamento annuale al costo di € 100 oppure puoi acquistare la singola gara a € 8,50. Il pagamento avverrà attraverso la piattaforma playreggina1914.it.

