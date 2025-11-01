Serie D: il big match si gioca al Granillo. Il programma e la classifica
Nell'anticipo del sabato l'Enna ha superato l'Acireale
01 Novembre 2025 - 19:00 | Redazione
L’incontro più atteso della giornata si gioca al Granillo tra la Reggina e la capolista Nuova Igea. Gli amaranto puntano alla vittoria per rimettersi in carreggiata, di fronte una squadra che sta conducendo una prima parte di stagione oltre le aspettative. Da seguire anche l’incontro tra la Nissa e il Messina, squadra quest’ultima che ha annullato la penalizzazione e adesso prova la scalata. Nell’anticipo l’Enna ha superato l’Acireale.
Il programma della giornata
Enna – Acireale 2-1
Castrumfavara – Vigor Lamezia
Gelbison – Savoia
Paternò – A. Palermo
Sambiase – Sancataldese
Vibonese – Ragusa
Milazzo – Gela
Nissa – Messina
Reggina – Nuova Igea
La classifica
Nuova Igea 18
Savoia 16
A. Palermo 16
Nissa 15
Vibonese 15
Gela 13
Sambiase 13
Gelbison 13
Milazzo 12
Reggina 11
Favara 11
Enna 11
Vigor Lamezia 10
Sancataldese 8
Acireale 8
Paternò 6
Ragusa 4
Messina 2