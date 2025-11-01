Serie D: il big match si gioca al Granillo. Il programma e la classifica

L’incontro più atteso della giornata si gioca al Granillo tra la Reggina e la capolista Nuova Igea. Gli amaranto puntano alla vittoria per rimettersi in carreggiata, di fronte una squadra che sta conducendo una prima parte di stagione oltre le aspettative. Da seguire anche l’incontro tra la Nissa e il Messina, squadra quest’ultima che ha annullato la penalizzazione e adesso prova la scalata. Nell’anticipo l’Enna ha superato l’Acireale.

Il programma della giornata

Enna – Acireale 2-1

Castrumfavara – Vigor Lamezia

Gelbison – Savoia

Paternò – A. Palermo

Sambiase – Sancataldese

Vibonese – Ragusa

Milazzo – Gela

Nissa – Messina

Reggina – Nuova Igea

La classifica

Nuova Igea 18

Savoia 16

A. Palermo 16

Nissa 15

Vibonese 15

Gela 13

Sambiase 13

Gelbison 13

Milazzo 12

Reggina 11

Favara 11

Enna 11

Vigor Lamezia 10

Sancataldese 8

Acireale 8

Paternò 6

Ragusa 4

Messina 2