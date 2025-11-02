Reggina: erroraccio di Lagonigro e al Granillo fa festa anche la Nuova Igea. E’ veramente finita

Un’altra triste domenica al Granillo. Contro la capolista Nuova Igea arriva la terza sconfitta interna, la quinta stagionale su dieci partite giocate, ma questa fa davvero molto male. Un errore di Lagonigro decide a favore degli ospiti una gara sostanzialmente equilibrata e rischia di chiudere con larghissimo anticipo i conti per quello che riguarda il discorso promozione. Le differenze con Trocini? Al momento solo un pò di buona volontà, ma rimangono intatti i problemi legati al gioco, alla capacità di creare occasioni da gol. L’ennesima sconfitta stagionale ha ulteriormente accentuato la contestazione dei tifosi che davvero non ne possono più. Nella parte alta della classifica le altre vincono e allungano, guardarsi dietro è consigliabile.

Primo tempo

Per la sfida alla capolista mister Torrisi si affida ai calciatori che la scorsa settimana hanno superato la Sancataldese con due eccezioni. In porta torna Lagonigro, in difesa a destra ancora Palumbo, in mezzo Adejo sostituisce lo squalificato Blondett con al fianco D. Girasole, a sinistra Distratto. A centrocampo Laaribi in cabina di regia, poi Mungo e Porcino. In attacco Di Grazia e Grillo a sostegno di Montalto.

Al terzo cross di Palumbo, controlla Montalto, conclude con una girata, para De Falco. All’ottavo Nuova Igea vicinissima al vantaggio con Cicirello che colpisce da due passi a botta sicura, grande intervento difensivo di Adejo che salva. Ci prova ancora Montalto quasi alla mezz’ora con una girata su angolo, tiro troppo debole. Al trentesimo Palumbo nel tentativo di mandare la palla in angolo rischia un clamoroso autogol. Ancora un serio pericolo nell’area di rigore della Reggina. Bravissimo Samake a liberarsi e mettere il cross dove c’è De Souza che di testa sfiora il palo. Rispondono gli amaranto con un micidiale contropiede, Di Grazia colpisce sul palo del portiere, bravo De Falco a deviare. Un primo tempo battagliato si chiude con il risultato di 0-0.

Secondo tempo

Dopo dieci minuti di controllo tenta la conclusione dalla distanza Palumbo, facile parata del portiere. L’esterno qualche attimo dopo è costretto ad uscire per un problema fisico, al suo posto Rosario Girasole. Grave errore di Lagonigro in piena area su retropassaggio di Adejo al minuto diciassette. Maldestro rinvio dell’estremo difensore e palla a Cicirello che si presenta solo davanti alla porta e realizza la rete del vantaggio, 0-1. Torrisi mette dentro Salandria e Barillà per Porcino e Laaribi. Fuori Di Grazia dentro Edera. Il tecnico amaranto si gioca anche la carta Pellicanò per Mungo. Dal vantaggio della Nuova Igea neanche un tiro in porta per la Reggina. In pieno recupero Samake fallisce clamorosamente la rete del raddoppio. Finisce 0-1 e pioggia di fischi.