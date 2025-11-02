Reggina, Torrisi: ‘Ancora tanti punti a disposizione. Se l’Igea è prima in classifica…’

Amarissima delusione, l’ennesima di questa stagione per una squadra costruita per vincere e che si ritrova invece nei bassifondi della classifica, dopo aver collezionato cinque sconfitte su dieci partite giocate e per tre volte al Granillo. L’illusione domenica scorsa di una ripartenza seguita invece ancora da una battuta d’arresto che di fatto estromette gli amaranto dalla corsa alla promozione. Mister Torrisi a radio Febea:

Leggi anche

“Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi sul piano dell’impegno, abbiamo fatto la partita che dovevamo fare contro una squadra che merita i punti che ha in classifica. Abbiamo subìto gol su un nostro infortunio nel momento migliore, una gara indirizzata sullo 0-0, perchè per vincerla in realtà è stato fatto poco. Non si è fatto gol, ma neanche creato occasioni da rete. Dalla panchina ho avuto la percezione che non avremmo mai preso gol, ce lo siamo fatti noi.

Leggi anche

Nel secondo tempo abbiamo aumentato l’intensità, fisicamente non stiamo bene e dobbiamo farcene una ragione. Loro lanciavano lungo dalla difesa, non hanno mai giocato. Bisogna solo pensare di lavorare per uscire da questa situazione, sotto l’aspetto mentale bisogna crescere, Edera è entrato bene, gli altri hanno fatto qualcosa in meno per la qualità che c’è. L’impegno non è mancato ma Montalto non è mai stato messo nelle condizioni di poter concludere. Ci sono tanti punti a disposizione, se la Nuova Igea è la squadra prima in classifica, allora questo deve aumentare la nostra autostima“.