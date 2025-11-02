City Now

In Evidenza

Serie D: la Nuova Igea sbanca il Granillo, Reggina nel baratro. I risultati e la classifica

Il Savoia schiaccia la Gelbison, vince anche la Nissa

02 Novembre 2025 - 17:00 | Redazione

Tifosi Nuova Igea

Un’altra sconfitta al Granillo per la Reggina, la terza di questa prima parte di campionato. Ad avere la meglio questa volta è la capolista Nuova Igea, favorita da un grave errore di Lagonigro. Vince anche il Savoia, la Nissa supera il Messina.

I risultati della giornata

Enna – Acireale 2-1

Castrumfavara – Vigor Lamezia 1-1

Gelbison – Savoia 2-6

Paternò – A. Palermo 3-2

Sambiase – Sancataldese 1-0

Vibonese – Ragusa 0-1

Milazzo – Gela 1-0

Nissa – Messina 1-0

Reggina – Nuova Igea 0-1

La classifica

Nuova Igea 21

Savoia 19

Nissa 18

A. Palermo 16

Sambiase 16

Milazzo 15

Vibonese 15

Gela 13

Gelbison 13

Favara 12

Reggina 11

Enna 11

Vigor Lamezia 11

Paternò 9

Sancataldese 8

Acireale 8

Ragusa 7

Messina 2

