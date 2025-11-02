Serie D: la Nuova Igea sbanca il Granillo, Reggina nel baratro. I risultati e la classifica
Il Savoia schiaccia la Gelbison, vince anche la Nissa
02 Novembre 2025 - 17:00 | Redazione
Un’altra sconfitta al Granillo per la Reggina, la terza di questa prima parte di campionato. Ad avere la meglio questa volta è la capolista Nuova Igea, favorita da un grave errore di Lagonigro. Vince anche il Savoia, la Nissa supera il Messina.
I risultati della giornata
Enna – Acireale 2-1
Castrumfavara – Vigor Lamezia 1-1
Gelbison – Savoia 2-6
Paternò – A. Palermo 3-2
Sambiase – Sancataldese 1-0
Vibonese – Ragusa 0-1
Milazzo – Gela 1-0
Nissa – Messina 1-0
Reggina – Nuova Igea 0-1
La classifica
Nuova Igea 21
Savoia 19
Nissa 18
A. Palermo 16
Sambiase 16
Milazzo 15
Vibonese 15
Gela 13
Gelbison 13
Favara 12
Reggina 11
Enna 11
Vigor Lamezia 11
Paternò 9
Sancataldese 8
Acireale 8
Ragusa 7
Messina 2